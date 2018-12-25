Первая очередь ЖК LIFE-Лесная введена в эксплуатацию

Группа компаний «Пионер»

Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов первой очереди жилого квартала LIFE-Лесная. Объект возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Лесная», на Новолитовской улице.

В первую очередь ЖК LIFE-Лесная вошли два корпуса в 11 и 13 этажей. В них запроектировано 480 квартир от студий до четырехкомнатных, которые сдаются с чистовой дизайнерской отделкой под ключ или с белой отделкой. В настоящее время более 95% квартир в корпусах первой очереди уже продано. Передачу ключей покупателям планируется завершить до 30 июня 2019 года.

Жилой квартал LIFE-Лесная включает шесть жилых домов от 10 до 13 этажей на 1791 квартиру, а также подземный паркинг, магазины и сервисы на первых этажах, супермаркет и детский сад. В жилом квартале предусмотрены места для отдыха, детские и спортивные площадки. Завершение строительства всего ЖК LIFE-Лесная общей площадью 195 тыс. кв. м намечено на II квартал 2020 года.

Группа компаний «Пионер»

Жилые кварталы LIFE – флагманский бренд ГК «Пионер» на рынке жилой недвижимости. Первым жилым кварталом, реализованным группой компаний под брендом LIFE в Санкт-Петербурге, стал LIFE-Приморский, где сейчас завершается строительство финальной, третьей очереди. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Москве на различных стадиях реализации находится 10 объектов этой продуктовой линейки, общей площадью более 2 млн кв. м.

Справка о компании ГК "Пионер"

ЖК "Life на Лесной" – застройщик ООО "Петербургская инвестиционная фирма "Пионер", проектная декларация на сайте https://lifelesnaya.ru/o-proekte/dokumenty

ЖК "Life Приморский" – застройщик ООО "Агентство недвижимости "Пионер", проектная декларация на сайте http://life-primorskiy.ru/