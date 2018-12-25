Росприроднадзор хочет наказать Водоканал за посиневший Тярлевский ручей. Виновник сброса не найден

Мыльный след в притоке Славянки в Пушкинском районе Петербурга довёл до административного дела в отношении Водоканала. Источником душка и цветовых преображений предприятие не является, но за своим спуском недосмотрело.

Как сообщили в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО 25 декабря, дело возбуждено за нарушение правил водопользования Тярлевским ручьём. Через дождевой выпуск Водоканала «Слав5» в него спускали пенистые сточные воды с запахом моющих средств. Санкция статьи для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, на юридических — до ста тысяч.

В Водоканале признают, что труба находится на их балансе, но кто воспользовался ею для сброса — неясно. Результатом обследования пока стал канализационный колодец рядом с Казанским кладбищем.

«Явные признаки несанкционированного сброса: крышка расколота и брошена на дно колодца», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, подчёркивая, что балансодержатель колодца не определён.

Пока место огородили, а на точке подключения сети к централизованной ливневой системе водоотведения установили заглушку. Неизвестного владельца ищут.

На «вспенившийся» Тярлевский ручей жители Пушкинского района обратили внимания в середине декабря. До этого тревогу били, заметив посиневшую Славянку. Жалобы разместили в соцсетях, написали в природоохранную прокуратуру и комитет по природопользованию Смольного. Цветных пятен на реке проверка не застала, зато преображение притока не пропустили.