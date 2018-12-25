В медцентре Петербурга расстреляли специалиста по лечению венерических заболеваний пиявками

Устроивший стрельбу в центре восточной медицины «Инсам» на 4-й Советской улице приходил на прием к женщине – специалисту по нетрадиционному лечению венерических заболеваний. Ее госпитализировали с огнестрельным ранением живота.

Как стало известно «Фонтанке», при стрельбе пострадала врач Оксана Ким, которая отвечает в «Инсаме» за иглорефлексотерапию и гирудотерапию – лечение пиявкам. К Ким обращаются с болевыми синдромами позвоночника, астмой, венерическими, кожными и гинекологическими заболеваниями.

Ким проводила пациенту иглотерапию. Во время процедуры он достал два травматических пистолета, как уточняет ГСУ СК Петербурга, и открыл огонь по врачу, после чего выстрелил в себя и погиб.

По данным «Фонтанки», пациент – гражданин Узбекистана. Ольга Ким приходится ему землячкой. На сайте медицинского центра указано, что врач в 2003 году окончила Ургенчский филиал Первого Ташкентского государственного медицинского института, а в 2008-м – ординатуру на кафедре дерматовенерологии при Медуниверситете имени академика Павлова. За ее плечами – прослушанный курс лекций по Су-Джок рефлексотерапии, учеба в Сеульском университете и курсы по гирудотерапии. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК – «Покушение на убийство».