Петербургским инсулинозависимым детям показали «Чудеса Нового года»

Для петербургских ребятишек, больных сахарным диабетом, общенациональная благотворительная организация «Быть вместе» устроила новогодний праздник – «Чудеса Нового года».

На ёлке 150 детей и их родители научились расписывать пряники и делать деревянные игрушки, весёлые учёные из Музея занимательных наук «ЛабиринтУМ» показали, как делать искусственный снег и коктейли с дымом, а художница Юлия Чайка рисовала с желающими в необычной технике «шерстяной акварели».

В интерактивной театральной программе приняли участие петербургский иллюзионист Алексей Шаговик, авторский театр Deti Vetrov, коллектив «Театр Решений», актриса театра «Буфф» Мария Марковских и жонглер Павел Горский. Также ребятишек порадовали своими выступлениями танцевальный дуэт INSANE, коллектив AcroArt Show, актёр-акробат Мариинского театра Алексей Солдатов, бокинг-команд Jump Energy и артисты «Небольшого драматического театра Льва Эренбурга» Андрей Бодренков и Татьяна Власова. Кроме того, маленькие гости получили подарки – книги президента фонда «Быть вместе» врача-диетолога и психотерапевта Натальи Лебедевой об образе жизни при диабете.

Все, кто побывал на празднике, объединены общей задачей – вести полноценную жизнь, несмотря на такое сложное заболевание, как сахарный диабет.

Ещё одним новогодним подарком для инсулинозависимых детей Петербурга станет культурно-познавательная программа «Урок практического театроведения», которую подготовил Мариинский театр: маленьких посетителей проведут по обычно закрытым для публики помещениям, где хранятся нотные издания, реквизит, декорации и костюмы, будет командное творческое задание – создание собственного макета декораций, а также небольшая лекция об истории театра и основных понятиях оперы и балета и видеопоказ.