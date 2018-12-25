Росстат: продукты в России дорожают в три раза быстрее, чем в Европе

В январе – ноябре 2018 года продукты питания в России выросли в цене на 3,3%, в то время как в среднем по ЕС продовольствие стало дороже на 1%, следует из данных Росстата, опубликованных 25 декабря.

Только в ноябре цены на продукты в РФ подскочили на 1,2%, тогда как в Европе снизились на 0,1%.

Сильнее всего за 11 месяцев в российских магазинах поднялись цены на мясо и мясопродукты – 6,7% (в ЕС – 0,4%), а также на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты – 5,1% (в ЕС – 0,2%).

Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в России на 2,9% (в ЕС цены на них практически не изменились), хлебобулочные изделия и крупы – на 2,8% (в ЕС – на 1,4%), рыба и морепродукты – на 2,5% (в среднем по ЕС – на 1,9%).

А вот цены на овощи и фрукты в РФ за январь – ноябрь снизились на 5,8% и 0,1% соответственно. Для сравнения: в среднем по ЕС стоимость овощей выросла на 4,3%, фруктов – снизилась на 0,7%.