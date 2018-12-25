Дело координатора петербургской «Весны» прекращено. Состава правонарушения в акции с баннером на мосту Кадырова не найдено

Комиссия по делам несовершеннолетних не нашла состава правонарушения в действиях координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина, который в ноябре с другими активистами вывесил на мосту Кадырова в Петербурге баннер «Принадлежит Ингушетии». Заседание состоялось 25 декабря.

Как сообщил «Фонтанке» сам Валентин, члены комиссии не усмотрели в его действиях нарушения законодательства. Протокол был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником правил проведения публичных мероприятий). На руку петербургскому студенту сыграло и то, что участников акции полиция не задерживала и жалоб на них не поступало. И даже прохожим молодые люди не мешали – это установили по записям с камер видеонаблюдения.

Валентин был задержан 28 ноября на выходе из своего дома. Поводом послужил баннер «Принадлежит Ингушетии», который участники петербургского движения «Весна» вывесили на мосту Ахмата Кадырова. По их словам, они «отдали» мост республике взамен территорий, которые глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров «отписал» Чечне.