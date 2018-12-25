Инвесторы за год построили в Петербурге две школы и дюжину детсадов

Инвесторы за свой счет успели за год построить в Петербурге 12 детских садов, две школы и два объекта здравоохранения. Об этом 25 декабря по итогам доклада комитета по строительству сообщает пресс-служба Смольного.

Комстрой подвел итоги, сколько объектов социальной инфраструктуры город успел получить за 2018 год от частных инвесторов. Ввести в эксплуатацию успели 12 дошкольных образовательных учреждений, две школы и два встроенных объекта здравоохранения. Часть из них Петербург получил в подарок, часть — на условиях выкупа, уточнили в комитете.

Кроме того, почти завершено строительство трех детских садов и встроенного объекта здравоохранения (к примеру, таким объектом является врачебный кабинет госполиклиники в жилом доме).

В следующем году Смольный ждет от застройщиков три школы, тринадцать детсадов, а также ряд встроенных помещений — под объекты здравоохранения, библиотеку и молодежный клуб.

Прошлый год был более результативным. Частные инвесторы сдали в эксплуатацию 25 объектов социнфраструктуры, в числе которых 18 детсадов на 2,8 тысячи детей, две школы, врачебный кабинет и встроенный пункт охраны. Также застройщики реконструировали три общеобразовательных учреждения.