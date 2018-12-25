«У меня много чего есть, и даже больше намного». Сенатор Клишас ответил Навальному

Автор законопроекта о «суверенном Интернете» в России прокомментировал расследование Алексея Навального, который нашел у сенатора часы на 163 миллионов рублей, псарню на 30 собак и незадекларированную недвижимость.

«У меня много чего есть из того, о чем он [Навальный] пишет, и даже больше намного», – цитирует 25 декабря Андрея Клишаса РБК.

При этом сенатор заверил, что у него нет «ни Maybach, ни офшорных фирм». Клишас подтвердил, что является ценителем хронографов, однако у него «в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете».

Андрей Клишас также заявил, что «все заработано законно, налоги уплачены».

Сенатор рассказал, что хорошо знает своего «разоблачителя» по учебе на юридическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН), но отказался комментировать его личность. «Нет, я не опущусь до этого», – отметил автор резонансного законопроекта.

Напомним, что 25 декабря Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о жизни Андрея Клишаса.

Андрей Клишас стал сенатором в 2012 году. Он выступил одним из авторов законопроекта об автономном российском Интернете, также вместе с коллегами внёс поправки, которые вводят ответственность за «явное неуважение» к государству и обществу в Сети. Подробные комментарии Андрея Клишаса и его соавтора, депутата Дмитрия Вяткина, читайте в материале «Это невозможно использовать для «охоты на ведьм».