«Крылья Советов» подписали защитника «Зенита» Карпова и хотят арендовать Оздоева

Один футболист «Зенита» уже покинул петербургский клуб ради продолжения карьеры в самарских «Крыльях Советов», и еще один может отправиться в том же направлении. Как рассказал директор по развитию самарцев Александр Шикунов, контракт уже подписал защитник Максим Карпов. То же самое готов сделать полузащитник Магомед Оздоев.

«Мы хотим пригласить Оздоева, но, насколько я понимаю, он вместе со своим представителем будет разговаривать с «Зенитом». Магомед хочет играть, в Петербурге главный тренер не предоставляет ему достаточного времени. Мы же с удовольствием дадим ему шанс проявить себя, «Крылья» очень заинтересованы в Оздоеве. Речь идет об аренде до конца сезона», – цитирует Шикунова «Спорт день за днем».

23-летний Максим Карпов — воспитанник петербургской СДЮСШОР-1 «Московская застава». В «Зените» с 2013 года. За пять лет провел всего три минуты в основном составе петербургского клуба: 23 ноября 2017 года вышел на замену в конце матча против «Вардара» в Лиге Европы.

26-летний Магомед Оздоев — начал карьеру в 2010 году в московском «Локомотиве», где отыграл до 2015 года, сыграв за это время 56 матчей и забив три гола. В 2014 году на правах аренды перешел в казанский «Рубин», в 2015-м подписав полноценный контракт. Сыграл за клуб из Татарстана 87 матчей и забил 9 голов. В 2017-м ушел в аренду в "Терек" (6 матчей), в 2018-м перешел в «Зенит». Закрепиться в основе петербургской команды не смог. В сезоне-2018/19 сыграл всего в девяти официальных матчах во всех турнирах, в семи из которых выходил на замену.