Медиапроект «Фонтанки» «Победить рак» получил премию правительства Петербурга в области журналистики

Медиапроект «Фонтанки», посвящённый людям с онкологией и тем, кто им помогает, признан лучшим в своей номинации и удостоен премии правительства Санкт-Петербурга в области журналистики.

Награждение лауреатов состоялось вечером 25 декабря в Доме журналиста на Невском проспекте. В торжественной церемонии приняли участие члены правительства Санкт-Петербурга. Премию от лица «Фонтанки» получил главный редактор издания Александр Горшков и передал её негосударственному благотворительному фонду AdVita.

Лауреаты определились в семи номинациях: «Лучшая телепрограмма», «Лучшая радиопередача», «Лучшая публикация в городских печатных СМИ», «Лучший медийный проект, реализованный информационным агентством», «Лучший медийный проект, реализованный в сетевом издании», «Лучшая публикация в детской, юношеской и студенческой прессе» и «Лучший медийный проект года». Жюри отсмотрело более восьмидесяти журналистских работ, чтобы определить победителей, которые по традиции получили приз в размере 200 тысяч рублей.

Медиапроект «Победить рак» на протяжении длительного времени рассказывал петербуржцам о том, как в городе получить консультацию хорошего онколога, что может дать диспансеризация, что такое квота на лечение и чем можно помочь людям, которые уже не могут рассчитывать на лечение. Также с помощью проекта «Фонтанки» читатели подробнее узнали о работе благотворительных фондов.