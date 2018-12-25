S7 Space объявила о начале освоения Солнечной системы через строительство орбитального космодрома

Российская частная компания S7 Space объявила о запуске проекта по созданию космодрома на околоземной орбите.

Ролик, описывающий концепцию проекта, опубликован в ночь на 25 декабря на страничке компании в Facebook. В S7 Space рассчитывают, что на их орбитальном космодроме будут строить станции, ремонтировать спутники и готовить корабли к полётам. Например, в ролике ракета-носитель доставляет груз на орбитальный космодром для его дальнейшей отправки на Марс.

«Орбитальный космодром – необходимый этап освоения Солнечной системы», – считают в компании. В S7 Space заявили, что при строительстве орбитального космодрома они используют «весь богатейший опыт, накопленный отечественной космонавтикой в долговременных пилотируемых полетах». S7 Space призвала к сотрудничеству госкорпорации, компании и амбициозные стартапы. В 2018 году СМИ сообщали о желании «S7 космические транспортные системы» приватизировать МКС. Ранее, в декабре 2017 года, компания осуществила первый запуск ангольского спутника Angosat-1 на орбиту, который, впрочем, перестал выходить на связь после запуска.

Российская компания S7 Space («С7 Космические транспортные системы») владеет космодромом «Морской старт» (расположен в Тихом океане, у берегов американского штата Калифорния) и занимается запусками с Байконура в рамках «Наземного старта».