«С наступающим, дороги!» В Петербурге аномальные пробки

В Петербурге днём 25 декабря наблюдаются аномальные пробки – 6 баллов по шкале «Яндекса» вместо обычных для этого времени суток 4. Особенно плотно, судя по «Яндекс.Карте», в центре. К вечеру, по прогнозу сервиса, может быть 9 баллов.

Для сравнения: сегодня утром максимальная загруженность дорог составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и соответствует обычному уровню. Вчера утром – 7 баллов, что соответствует обычному уровню. Вчера днём – 5 баллов, что на 1 балл больше нормы, а вечером – обычные 8 баллов.

Наиболее загруженные магистрали сегодня в середине дня: Невский проспект к площади Александра Невского (7 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (9 баллов), проспект Маршала Жукова из центра (7 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов).

Сервис «Яндекс.Пробки» за последние полтора часа зафиксировал повышенный трафик на десятке с лишним магистралей:

15:03 – Приморский проспект в центр – 3 балла, что на 3 балла выше обычного; 15:09 – Заневский проспект и проспект Косыгина в центр – 7 баллов, что на 3 балла выше обычного; 15:15 – Невский проспект к площади Александра Невского – 9 баллов, что на 3 балла выше обычного; 15:24 – Пискарёвский проспект в центр – 7 баллов, что на 3 балла выше обычного; 15:24 – Московский проспект в центр – 6 баллов, что на 3 балла выше обычного; 15:30 – Индустриальный проспект и проспект Большевиков к Октябрьской набережной – 7 баллов, что на 3 балла выше обычного; 15:33 – Витебский проспект из центра – 6 баллов, что на 3 балла выше обычного; 15:36 – Московское шоссе из центра – 8 баллов, что на 3 балла выше обычного; 15:48 – Лиговский проспект из центра – 8 баллов, что на 3 балла выше обычного; 16:06 – шоссе Революции и Рябовское шоссе к КАД – 6 баллов, что на 3 балла выше обычного; 16:09 – проспект Энгельса и Большой Сампсониевский из центра – 8 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Плотно и по обеим сторонам Невы:

14:48 – Воскресенская набережная, набережная Кутузова, Дворцовая набережная, от Водопроводного переулка до Троицкого моста. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 39 минут, что на 23 минуты больше обычного.

15:51 – Пироговская набережная, Выборгская набережная от Финляндского проспекта до Кантемировского моста. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 37 минут, что на 25 минут больше обычного.

Перед крупными праздниками загруженность дорог, как правило, возрастает и меняется её распределение по времени суток: утром трафик может быть относительно небольшой, а днём и вечером вырастает.

Настроение горожан передают «Яндекс.Разговорчики».

В Москве, например, эта проблема ещё более серьёзная. Уже в середине декабря Центр организации дорожного движения предупредил об увеличении количества автомобилей на 3 – 5% из-за подготовки к праздникам. По прогнозам, наиболее загруженными дороги столицы будут 24 – 28 декабря, а 30 декабря транспортная ситуация станет менее напряженной. Вчера вечером пробки в Москве достигли 10 баллов.