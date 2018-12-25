В центре восточной медицины Петербурга пациент расстрелял врача и выстрелил в себя. Следствие изучает экстремистский мотив нападения

В медицинском центре «Инсам» на 4-й Советской улице Петербурга произошла стрельба. Пациент пришел 25 декабря с травматическим пистолетом и учинил конфликт с врачом.

Как стало известно «Фонтанке», стрельба произошла около 15 часов 40 минут. Клиент «Инсама» выпустил три пули в медика и выстрелил в себя.

Врач получил легкие ранения, пациент погиб на месте.

«Инсам» – центр восточной медицины. Здесь практикуют иглорефлексотерапию, «космические процедуры», юмейхо-терапию, вертебрологию. Директор центра – Аэлита Ким. Для комментария она оказалась недоступна.

«Инсам» в переводе с корейского означает «корень жизни», говорится на сайте центра. В списке врачей указаны специалисты с фамилиями Пак, Ким, Ахметова, Хегай, Легай, Хван.

В «Инсаме» работает Следственный комитет. С учетом специфики центра правоохранители не исключают экстремистский мотив нападения.