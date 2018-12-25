Первый вышел. После разъяснений ВС суд отменил приговор за картинку с Пушкиным и Тесаком

Президиум Мосгорсуда отменил приговор за «унижение нерусских» изображением в социальной сети. Дело Евгения Корта, сохранившего картинку с националистом Тесаком и Александром Пушкиным, 25 декабря отправлено на пересмотр.

Как сообщает в Facebook адвокат Корта Сергей Бадамшин, кассационное производство было возбуждено постановлением заместителя председателя Верховного суда по его жалобе. В постановлении зампред ВС подчеркнул, что обвинительный приговор нельзя строить на предположениях, а в приговоре Корта нет подтверждений «прямому умыслу на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку».

Мосгорсуд согласился с доводами и направил дело на новое рассмотрение в Зеленоградский районный суд. «Правозащита Открытки» пишет, что это первая отмена приговора по 282-й статье после разъяснений Верховного суда в сентябре этого года.

В 2016 году 20-летнего Евгения Корта на год определили в колонию-поселение за публикацию на своей странице изображения, высмеивающего нациста Максима Марцинкевича (Тесака). Картинку, на которой Тесак нападает на Александра Пушкина, эксперты посчитали «унижением нерусских». После апелляции лишение свободы заменили штрафом в 200 тысяч рублей. Самого Марцинкевича четырежды судили за экстремизм, последний раз он получил 9 лет колонии строгого режима. В мае приговор ему был отменён, дело направлено на новое рассмотрение.

21 декабря Совет Федерации Федерального собрания частично смягчил наказание по «экстремистской» 282-й статье УК РФ. www.fontanka.ru/2018/12/21/033/ Теперь первое нарушение будет причислено к административным и наказываться штрафом, принудительными работами или административным арестом. Новую редакцию и одну попытку на интернет-экстремизм в год предложил президент Владимир Путин.