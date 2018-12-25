134 млрд в год ради защиты от мнимой угрозы. Эксперты при правительстве раскритиковали «суверенный Рунет»

Реализация законопроекта об автономном Рунете не только чрезмерно расширит полномочия Роскомнадзора, но и приведёт к сбоям в работе сети, что делает закон неоправданно дорогим и непрозрачным. Об этом заявила рабочая группа «Связь и IT» при Экспертном совете при правительстве России, пишет «Коммерсантъ» 25 декабря.

Согласно выводам экспертов, в случае принятия закона затраты только на первоначальном этапе превысят 25 миллиардов рублей. В такую сумму обойдутся исследования, опытно-конструкторские работы, создание точек обмена трафика, а также расширение штата Роскомнадзора и обучение новых регуляторов. Ещё порядка 135 бюджетных миллиардов ежегодно потребуется на компенсации операторам связи в случае перебоев в работе Рунета. А они, считают правительственные эксперты, будут происходить регулярно.

Без оптимизма смотрит рабочая группа на расширение функций Роскомнадзора. В отзыве предупреждают, что это «несёт неприемлемые коррупционные риски». Кроме того, передать ведомству полную схему своей сети и маршрутизации трафика невозможно — Сеть постоянно обновляется.

Эксперты предлагают доработать проект: «Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства».

Поправки к законам «О связи» и «Об информации» внесли в Госдуму ФС РФ депутат Андрей Луговой вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Предполагается, что законопроект должен гарантировать автономную работу Сети в случае отключения России от серверов Европы и США. Необходимость объясняют потенциальной угрозой и указывают, что дополнительных затрат не понадобится. Клишас заявил, что авторы консультировались с Роскомнадзором и всё необходимое оборудование у регулятора есть.