Шестой энергоблок ЛАЭС введут в эксплуатацию с 1 января 2021 года

После недавнего вывода из эксплуатации первого энергоблока серии РБМК-1000 на Ленинградской АЭС, второй блок РБМК остановят 11 ноября 2020 года. Об это заявил директор ОАЭС Владимир Перегуда 25 декабря.

Если на смену первому остановленному пришел запущенный в июне этого года пятый блок ВВЭР-1200, то на смену второму после его вывода из эксплуатации придет блок номер шесть, который планируют ввести в промышленную эксплуатацию 1 января 2021 года.

На ближайшие восемь лет основная работа сосредоточится на выгрузке топлива из остановленного блока в соответствии с инструкциями и правилами, а также на монтажных работах на шестом энергоблоке. По словам Перегуды, следующий блок также будет выведен из эксплуатации по 170-ФЗ в соответствии с четырьмя жизненными циклами атомных объектов – размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из нее. Одним из этапов вывода является период эксплуатации уже без генерации энергии.

"2020 год для нас ключевой, – заявил Перегуда. – В течение этого года мы должны закончить монтаж тепломеханического и электротехнического оборудования на шестом блоке. При этом 2020 год значится как пусковой для этого блока, а уже с 2021 года его полностью введут в промышленную эксплуатацию. Это значит, он начнет работать официально как зарегистрированный блок с заключенными договорами на продажу мощностей".

Что касается 2019 года, то предстоит серьезная работа по модернизации станционной бойлерной с последующим подключением третьей очереди ЛАЭС. Это нужно сделать, так как тепло теперь будет подаваться от нового, пятого блока вместо остановленного. Также в 2019 году начнется ремонтная кампания на втором, третьем и четвертом энергоблоках.