Ирина Бабюк ушла. Оставив много дел

Самый скандальный блок Смольного — инвестиционный — 25 декабря лишился самого яркого своего представителя, главы профильного комитета. «Фонтанка» смотрит, что осталось городу.

Ирина Бабюк//Александр Николаев/Интерпресс

Уход Ирины Бабюк с должности главы комитета по инвестициям неожиданностью не стал. Все проекты ведомства на виду, проблем в них хватает, социальной напряженности — тоже. В этом коминвест был всегда похож с комстроем — вот они-то вдвоем и оказались главными мишенями для критики на последнем в 2018 году заседании правительства.

Тяжелое наследие

Ирина Бабюк в 2012 году пришла в комитет по инвестициям и стратегическим проектам из Санкт-Петербургского агентства прямых инвестиций, где была гендиректором. Ведомство на тот момент возглавлял Алексей Чичканов, Бабюк была его заместителем, а в 2012 году сменила во главе комитета. За год до этого в городе появился новый губернатор Георгий Полтавченко, который оперативно заморозил ряд мегаломанских проектов предыдущего руководства. Так что Бабюк, по меньшей мере, не пришлось нести на себе груз несостоявшихся Орловского тоннеля, Ново-Адмиралтейского моста и дворца Искусств на Васильевском острове.

Впрочем, налегке она проработала недолго. Одним из первых проблемных проектов оказался «Апраксин двор», доставшийся еще от предыдущей администрации города. В 2008 году право реконструировать квартал получил «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски, но проект за 28 млрд рублей с мостом через Фонтанку и кровлей-облаком не состоялся. На фоне протестов арендаторов идею заморозили, а в 2015 году инвестор пришел уже с проектом Никиты Явейна на руках. Город однако решил, что компания не выполнила инвестиционных условий, расторг договор и увлекся судебными тяжбами. Сейчас у Смольного новый партнер - «Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор», входящая в концерн «Питер». За 7 лет она надеется вложить в реконструкцию 5,1 млрд рублей.

Еще одна громкая история — зоопарк. В 2014 году для него подбирали конкретную локацию после ухода из Юнтолово. Горожане проголосовали за Юкки, однако Смольный, несмотря на итоги голосования, остановился на Ржевском лесопарке. В результате комиссия по внесению изменений в генплан высказалась против. Поиски инвестора и места продолжаются, последний на данный момент вариант — Приморское шоссе западнее пересечения с Зеленогорским. Отметим, расходы на проектирование только юнтоловского варианта превысили 900 млн рублей.

Из затяжных и несостоявшихся проектов можно отметить россыпь предложений по переработке отходов. В том же 2011-м году, когда Бабюк пришла в комитет, началась эпопея греческого мусоросжигающего завода в Каменке. Менялись технологии, инвестиции, состав инвесторов, однако никакой стройки так и не началось. В конце 2018 года стало известно, что Смольный расторгает соглашение https://www.fontanka.ru/2018/12/14/146/. Параллельно с долгожителем в лице Helektor S.A. – Aktor Concession S.A. в Каменку с разной степенью предметности заглядывали компании «Анабасис» и «Автопарк» № 6 «Спецтранс» со своими мусорными проектами, но тоже ненадолго.

Трамвайные гонки

А вот трамвайные концессии — это примета времени самой Ирины Бабюк в комитете. Одним из наиболее ярких проектов по схеме ГЧП, реализация которых началась в этот период, является «Чижик». В мае 2016-го городское правительство подписало концессионное соглашение с ООО «Транспортная концессионная компания» (ТТК). По его условиям инвестор реконструирует трамвайные пути в Красногвардейском районе и строит депо. Общий объем капитальных вложений концессионера — не менее 10,9 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Реализация проекта шла с задержками, и вместо четвертого квартала 2017 года трамвай поехал от метро «Ладожская» лишь в марте 2018-го. Несмотря на взаимные обвинения концессионера и Смольного, стороны в итоге все же подписали допсоглашение в общем духе всепрощения и с переносом сроков;

«Чижик» окончательно расправит крылья к сентябрю 2019 года.

Строительство трамвайных линий при Ирине Бабюк вошло в конвейерный режим. На петербургском экономическом форуме было заявлено сразу несколько проектов. В ближайшем будущем Смольный планирует отдать инвесторам городской транспорт еще по четырем направлениям: «Колпино — Южная», «Купчино – Шушары — Славянка», «Путиловская-Петергоф» и «Кировский завод – Красное село». Под руководством Бабюк, рабочим вариантом соглашений с потенциальными инвесторами была концессия, которая предусматривает инвестору для достижения минимального гарантированного дохода выплаты со стороны правительства в пользу инвестора. Как сообщала «Фонтанка», при реализации проектов в ближайшие 30 лет общая сумма таких выплат может достичь 250 млрд рублей. Однако у этого подхода нашелся противник в лице вице-губернатора Игоря Албина, который считает, что город делит с инвестором неразумно высокий объем рисков. На данный момент ни одно из соглашений не начало действовать.

К транспортным, хотя и не трамвайным объектам, можно причислить и «Аэроэкспресс». Прямо скажем, сам проект, о котором стали говорить еще в 2004 году, пережил даже не одного губернатора, что уж говорить о председателях комитетов. Уже при Бабюк запустить состав до Пулково хотели в 2013 году, тогда еще до Балтийского вокзала. Однако затем изменилась трассировка, в качестве конечной был выбран уже Витебский вокзал. Спор продолжается до сих пор, решение о том, как обеспечивать транспортную доступность аэропорта будет принимать Александр Беглов.

Активисты и акулы

При Бабюк комитет по инвестициям начал работу над проектом жилой застройки вокруг СКК «Петербургский», который прилагался к идее реконструкции арены к чемпионату мира по хоккею. Осенью комиссия по Генплану Петербурга решила перевести участки по периметру спорткомплекса в зону средне- и многоэтажной застройки. Заявителем выступил комитет по инвестициям. Против застройки активно протестовали местные жители. Однако в декабре Смольный кардинально переиграл планы, заявив, что возводить жилье около арены не планируется. Более того, инвестора, которому отдадут реконструкцию СКК, обяжут благоустроить прилегающую территорию. Взамен город предоставит реконструктору бюджетный грант.

Нереализованным остался проект застройки устья Смоленки на Васильевском острове. Смольный, не взирая на протесты общественности, без торгов отдал два участка по 1,1 га ООО «Новые территории девелопмент». На них мог появиться инвест-аппартаменты «Корабли». Строить собиралась компания «Плаза Лотос Групп» совместно с «MASTER Девелопмент». Официально инвестконтракт пока не расторгли. Однако вице-губернатор Игорь Албин уже заявил, что застройщик готов обсудить варианты мены участка. Да и сама Бабюк в интервью отмечала, что город лишит инвестора стратегического статуса и отберет участок, если проверка подтвердит, что под видом гостиницы застройщик хочет возвести жилье. В декабре заксобрание в первом чтении внесло территорию в устье реки в перечень зеленых насаждений общего пользования. А антимонопольное ведомство, со своей стороны, уже вынесло правительству предупреждение о необходимости отменить постановление о предоставлении участка из-за нарушения законодательства.

На Смоленку «Плаза» перебралась после отказа от другого громкого проекта, которым занималось ведомство Бабюк – реконструкции Конюшенного ведомства. Этот участок в числе шести других компания получила в качестве компенсации.

До увольнения Бабюк из города успел уплыть еще один инвестор — московская компания «Оптима». Фирма хотела построить в парке Интернационалистов океанариум, который в процессе превратился в торгово-развлекательный комплекс. Для представителей водной фауны в нем оставили 15% площади. С проектом никак не желали соглашаться местные жители, развернувшие масштабное сопротивление с надувными акулами в качестве изображения инвестора. Даже после того, как Смольный склонился к отказу от океанариума в парке, Ирина Бабюк продолжала сожалеть об уходе «Оптимы».

Депутатский вопрос

В своем прощальном слове для «Фонтанки» Ирина Бабюк поблагодарила городских парламентариев. «У нас были разногласия с депутатским корпусом, это нормальный рабочий процесс, но в результате именно благодаря нашей совместной работе Санкт-Петербург занял одно из лидирующих мест среди регионов России по уровню развития инвестиционного законодательства», – заявила она.

Разногласий действительно хватало — настолько, что с приходом нового главы города некоторые депутаты предложили ему просто уволить Бабюк. Однако законодательство в инвестиционной сфере действительно смягчалось: в 2015 году закон о стратегических инвесторах изменили, дав им право платить за аренду только 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка и выкупить его позже за четверть цены. Кроме того, снижались максимальные пороги для получения самого стратегического статуса. Если раньше для проектов в сфере физкультуры, науки, культуры и гостиничного хозяйства был минимальный лимит в 15 млрд рублей, то при Бабюк эту планку снизили до 1,5 млрд, а затем и до миллиарда.

Вызывала у депутатов недовольство и секретность, которая окутывала соглашение с наиболее, наверное, успешным партнером города по части ГЧП – «Магистралью северной столицы». Для оператора Западного скоростного диаметра был также предусмотрен механизм минимального гарантированного дохода, однако конкретные суммы находятся в конфиденциальной части соглашения.

Очередное обострение произошло зимой 2018 года. При обсуждении закона о порядке предоставления земельных участков при исполнении концессионных соглашений и соглашений ГЧП. Депутаты предложили перераспределить полномочия между ЗакСом и Смольным , в ответ Ирина Бабюк в интервью «Фонтанке» заявила, что «депутатский корпус не должен и не может заменять собой исполнительную власть». Через две недели – и за неделю до ухода Бабюк — в ЗакСе в первом чтении приняли законопроект «О территориях со специальным статусом в Санкт-Петербурге». По нему, в городе можно будет формировать отдельные области, внутри которых всю инвестиционную программу будут утверждать именно парламентарии. Добавим, в том же интервью Ирина Бабюк заявляла, что главу комитета по инвестициям хорошо бы наделить статусом вице-губернатора.

Ни один из инвесторов, с которыми «Фонтанка» связалась во вторник, после увольнения Ирины Бабюк, не захотел выступить с комментарием о ее деятельности на посту главы комитета.

Николай Кудин, Ирина Корбат, Михаил Грачев

«Фонтанка.ру»