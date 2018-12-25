Какое будущее ждет петербургскую малоэтажку

Чем малоэтажные жилые комплексы интересны покупателям, каковы перспективы этого формата, и как развивается один из самых масштабных малоэтажных проектов - «На Царскосельских холмах», рассказывает заместитель генерального директора по проектированию компании «Центр Развития» Галина Пилипенко.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

- Как меняются потребности и потребительские привычки современных покупателей?

– Одна из основных перемен - стремление к спокойствию и комфорту. Наша жизнь очень стремительна и динамична, поэтому дома люди хотят отдыхать от бешеного городского ритма и посвящать больше времени себе и своим близким. При этом горожане не хотят полностью отказываться от преимуществ и возможностей, которые дает мегаполис. Малоэтажные кварталы, расположенные ближе к природе, но при этом в хорошей доступности от города - тот компромисс, который сегодня многих устраивает.

Еще одна тенденция - стремление совместить комфорт и практичность. Кстати, именно этот подход используется в строительстве жилых комплексов «Образцовые кварталы» в рамках проекта «На Царскосельских холмах». В квартирах предусмотрены панорамные окна, эркеры, трехметровые потолки, есть варианты с мансардой и возможностью установки камина. Жильцы могут выбрать квартиры со свободной планировкой и организовать жилое пространство «под себя». В то же время во всех жилых комплексах применяется система «теплый пол», которая позволяет регулировать температуру в каждой комнате. На крышах мы размещаем автономные котельные, которые избавят жителей от плановых отключений горячей воды. Если к этим технологическим решениям добавить систему утепления фасадов и современные стеклопакеты, которые зимой не позволяют теплу покинуть квартиру, а летом не пускают с улицы солнечный жар, то экономия жильцов на квартплате составляет до 30%.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

- Территория, которую вы осваиваете в рамках проекта «На Царскосельских холмах», очень большая, на ней можно строить как малоэтажные дома до 18 метров, так и средне- и многоэтажные - до 24 метров. Пока на участке возводятся дома не выше 4 этажей с мансардой, а что будет дальше?

– У нашего проекта особое местоположение с точки зрения видовых характеристик, так как находится он на возвышенности. Малая и средняя этажность домов дает нам возможность сохранить отличный вид из окон не только жилым комплексам на первой линии, но и тем, что появятся за ними. Рельеф территории разный, есть места повыше, а есть и пониже. Так что возведение домов средней этажности - это возможность обеспечить видовые параметры большему числу жителей. Предварительно мы планируем 112 га застроить среднеэтажными комплексами, но в любом случае они будут не выше 8 этажей. К высотной застройке - от 10 этажей и выше мы не стремимся, наоборот, предлагаем жилую среду с низкой плотностью населения, близостью природы, свежим воздухом и атмосферой добрососедства.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

- Изначально проект «На Царскосельских холмах» был рассчитан до 2035 года. Насколько реально уложиться в эти сроки?

– Реализация масштабных проектов зависит от многих факторов - от положения дел в экономике, изменений в законодательстве, покупательского спроса, насыщенности рынка жилья. Когда начиналась реализация нашего масштабного проекта, мы активно приглашали к участию инвесторов, в том числе иностранные компании. Мы регулярно представляли проект на международных инвестиционных выставках и несколько компаний-инвесторов обратили на него внимание. Собственно, эти инвестиции и помогли нам продержаться в сложные кризисные годы. С начала реализации проекта в него было вложено более 12 млрд рублей, а чтобы его завершить требуется еще около 90 млрд. Но сейчас инвестиционный климат изменился, строительная отрасль уже не показывает такой доходности, как раньше, поэтому инвесторов стало меньше.

Сейчас мы вкладываем в развитие будущих проектов прибыль от уже реализованных, развиваемся пошагово, в зависимости от ситуации. Так что указанные сроки - ориентировочные.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

- А каковы перспективы проекта в целом?

– Уже сейчас проект «На Царскосельских холмах» постепенно обживается не только внутри, у него появляется окружение. Вслед за первыми жителями к нам потянулись арендаторы - салоны красоты и СПА, аптеки - те самые сопутствующие направления, которые создают комфортную жилую среду. Рядом с нашим проектом завершается строительство закрытой ледовой арены. Местоположение, экология, низкая плотность застройки, однородная социальная среда и особая атмосфера - у проекта «На Царскосельских холмах» есть будущее!

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya