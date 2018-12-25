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Бизнес
25.12.2018 17:06
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100 млрд в автопром. Nissan и Toyota вслед за Hyundai готовятся к подписанию специнвестконтрактов

Петербургские автопредприятия приготовились к новому раунду инвестиций. Суммарные вложения в локализацию и расширение производств обещают превысить 100 млрд рублей.

100 млрд в автопром. Nissan и Toyota вслед за Hyundai готовятся к подписанию специнвестконтрактов

Александр Чиженок/Интерпресс

Корейский автоконцерн Hyundai первым среди петербургских автопроизводителей заключил специальный инвестиционный контракт с правительствами Петербурга и РФ. Соглашение, которое было подписано 25 декабря в Смольном и Минпромторге, позволит компании получать преференции по налогам и государственные субсидии в обмен на усиление локализации. К заключению таких инвестиционных договоров близки также Nissan и Toyota. Искать новые формы господдержки предприятия заставляет истечение соглашений о промсборке, которое лишит их миллиардов рублей субсидий. 

Как рассказал «Фонтанке» директор по связям с общественностью «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Роман Скольский, межведомственная комиссия при Минпромторге предварительно утвердила совместный проект «АвтоВаза», Renault, Nissan, Mitsibishi. «Подписание специнвестконтракта может состояться в конце 2018-го или начале 2019 года», – отметил он. Ранее сообщалось, что общая сумма СПИК может составить 70 млрд рублей. Какая часть этих инвестиций придется на Петербург и какие льготы предприятие получит взамен, представитель Nissan не уточнил, ссылаясь на то, что окончательный вариант соглашения пока дорабатывается. 

По словам главы комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максима Мейксина, на петербургский завод Nissan может быть направлено около 12 млрд рублей. «Речь идет о расширении производства и усилении локализации, также компания планирует развивать  R&D-центр, запущенный осенью 2018 года», – пояснил он. Создание отдельного производства двигателей по модели Hyundai пока в планах не стоит, но не исключено, что альянс реализует проект на одной из других площадок — в Тольятти или Алабуге и оттуда будет поставлять в Северную столицу.

Toyota не прокомментировала свои планы. Но, по информации «Фонтанки», сохранить льготы в обмен на усиление локализации рассчитывает и эта компания. Пока предприятие находится на начальной стадии обсуждения СПИК с Минпромторгом, но рассчитывает достичь договоренности в первом квартале 2019 года. Речь может идти о сумме вложений, близкой к той, что заявили «АвтоВАЗ», Renault, Nissan, Mitsibishi, рассказал «Фонтанке» источник, близкий к переговорам. Инвестиции будут рассчитаны до 2030 года.

Первопроходцем в деле заключения специнвестконтрактов уже выступил завод корейского концерна Hyundai Motor, у которого договор о промсборке прекратил действовать в декабре 2018 года. После почти года переговоров компания получила одобрение Минпромторга и 25 декабря подписала специнвестконтракт со Смольным и федеральным правительством. Как пояснил генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ентэк, собственные инвестиции российской дочки концерна составят 16,6 млрд рублей. Но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, общая сумма вложений достигнет около 35 млрд рублей.

Проект будет состоять из четырех очередей. Так, уже в 2019 году компания приступит к проектированию R&D-центра центра (Research and development — исследования и разработки, англ.). Его задачей будет локализация производства двигателей. Причем компания будет как самостоятельно заниматься разработками, так и привлекать партнеров. Среди возможных кандидатов Hyundai Motor назвала Политехнический универститет и местных производителей комплектующих. «Основной элемент двигателя  — распределительный вал — должен стать совместной разработкой с российскими производителями. Сейчас в России этой технологии нет, будем способствовать тому, чтобы она появилась», – отметил директор по внешним связям российского завода Hyundai Виктор Васильев. Также в задачу R&D-центра будет входить адаптация моделей корейского концерна под российский рынок.

Одновременно будет происходить модернизация основного предприятия: появится дополнительное оборудование, дополнительные цеха. «Но это будет не расширение мощностей, а модернизация текущих», – пояснил Васильев. Инвестиции в эти два этапа направит непосредственно «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Также корейский концерн будет строить отдельный завод по производству двигателей и коробок передач. Они появятся к 2022 и 2026 году соответственно. Но за создание площадки будут отвечать другие компании, входящие в Hyundai Motor. Окончательное решение пока не принято, но в качестве наиболее вероятного кандидата для выпуска моторов  Виктор Васильев назвал Hyundai Wia. Эта 100-процентная дочка Hyundai Motor пока в России не представлена. В других странах она специализируется на выпуске станков, прессов, комплектующих для авиационной, военной и космической техники, а также является крупнейшим производителем автокомпонентов (двигателей, трансмиссий и т. д.). Объем выпуска составит около 150 тысяч моторов в год.  

В обмен на свои инвестиции «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» получит льготы по налогу на прибыль и на имущество, а также гарантию «неухудшения инвестиционных условий», что можно трактовать как продление тех субсидий на импорт комплектующих, которые были предусмотрены соглашением о промсборке (оцениваются в 5 млрд рублей в год). В рамках этой же оговорки Hyundai будет продолжать платить НДС в размере 18%, тогда как для остальных участников рынка он вырастет с 1 января до 20%. 

Государство и город за свою щедрость будут получать налоги. Так, в рамках специнвестконтракта отчисления Hyundai Motor в бюджеты всех уровней составят 244 млрд рублей. Появятся и дополнительные рабочие места: только в R&D-центрах будут работать 100 человек. Потенциальный штат завода двигателей пока не раскрывается. 

Но подписанный вариант соглашения может оказаться не окончательным. В частности, пока в СПИКе нет обязательства инвестировать в научные разработки 5% от выручки, которое было предметом разногласий между корейской компанией и Минпромторгом. Хотя, по информации «Фонтанки», в ходе заседания межведомственной комиссии компания сообщила, что готова сделать такие вложения. «Если требование появится, то будем выполнять», – подтвердил Виктор Васильев.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка:

Российский завод компании Hyundai Motor начал работу в 2010 году. Сейчас предприятие работает пять дней в неделю в три смены и выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. По итогам 2019 года предприятие намерено выпустить 246 тысяч машин (на 16 тысяч больше планового показателя), в 2019 году - 240 тысяч. По собственным оценкам, только продукция Hyundai занимает 10% российского рынка, вместе с Kia (также входит в Hyundai Motor) — 23%.

В Петербурге работает три завода по выпуску легковых автомобилей - Hyundai, Nissan и Toyota. По данным Петростата, за 11 месяцев 2018-го предприятия собрали 344,1 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 8,9% больше показателя за тот же период 2017-го.

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