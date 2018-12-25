Суд арестовал четверых фигурантов дела о пожаре в шахте Соликамска. Их обвиняют в нарушении правил безопасности

Четверых фигурантов дела о смертельном пожаре в шахте «Уралкалия» арестовал Соликамский городской суд в Пермском крае.

Решение вынесено 25 декабря, пишет издание «59.ру».

Арестованные являются сотрудниками компании-подрядчика ФГУП «УС-30». Им предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек» (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Горных мастеров Андрея Купришкина и Игоря Чукаева, начальника участка Максима Канищева и начальника объекта шахтостроительного комплекса Андрея Артюхина задержали 23 декабря после пожара в строящемся стволе рудника «Уралкалия». В результате ЧП погибли девять горняков. Семьям погибших выплатят по два миллиона рублей.