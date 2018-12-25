Совладелец дилера Bombardier задержан в Литве. Его дело о хищении 3 млрд расследуют в Петербурге

В Литве задержан совладелец крупнейшего дилера снегоходов и гидроциклов Bombardier Роман Каневский. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 3 млрд рублей.

Как сообщает ГСУ СК Петербурга 25 декабря, Каневский и его партнер Андрей Кушуль, владеющие холдингом «Росан Трейд», были объявлены в международный розыск с заочным арестом.

«В настоящее время Каневский задержан в Литовской Республике, после его экстрадиции в Россию с ним будут проведены необходимые следственные действия для привлечения к уголовной ответственности», – говорят в ГСУ СК. Каневскому и Кушулю заочно предъявлено обвинение по статье 199 УК – «Организация в уклонении от уплаты налогов». По версии следствия, «Росан Трейд» остался должен казне более 3 млрд рублей с учетом начисленных штрафов и пени. Денежные средства якобы похищались изготовлением фиктивной бухгалтерской документации и внесением заведомо ложных сведений в налоговые декларации 2012 – 2015 годов.

Другие фигуранты дела попали под амнистию к 70-летию Победы. Директор по инвестициям компании «Росан Инвест» Елена Шелкова получила два года условно, но наказания избежала. Финдиректор «Росан Трейд» Андрей Богданов – четыре года условно, но судимости он не имеет.

Дело дилера Bombardier является крупнейшим налоговым расследованием Следственного комитета Петербурга. Предыдущее, в отношении компании «Деловые линии», не закончилось ничем. СКР длительное время не снимал арест с ее счетов, что послужило причиной обращения топ-менеджмента компании в 2016 году к тогдашнему начальнику отдела «Запад» ГУ СБ МВД России Юрию Тимченко. Его обвинили в получении взятки, но в суде дело фактически развалилось. После задержания Тимченко СК снял арест со счетов «Деловых линий», компания возместила налоговую недоимку, уголовное дело прекратили.