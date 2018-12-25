УФАС обнаружило, что власти отдали устье Смоленки под застройку с нарушением закона

УФАС направило правительству Петербурга предупреждение о необходимости отменить акты, благодаря которым «Новые территории девелопмент» без торгов получили участок под строительство инвест-отеля в устье реки Смоленка. Ведомство обнаружило, что власти нарушили городское и федеральное законодательство. Это следует из ответа Управления Федеральной антимонопольной службы главе совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марине Шишкиной.

Антимонопольное ведомство сочло, что городские власти, отдав участки на Смоленке под возведение отеля, нарушили процедуру присвоения статуса стратегического инвестора. ФАС выдала городским властям предупреждение — соответствующие постановления петербургского правительства необходимо отменить.

Наделив компанию «Новые территории девелопмент» стратегическим статусом, отмечается в ответе УФАС (есть в распоряжении редакции. - Прим. ред.), власти нарушили петербургский закон об инвестиционных партнерах, а также федеральный — об инвестиционном товариществе. В результате выделение земли без торгов нарушило антимонопольное законодательство.

Напомним, что строить инвест-отель в устье Смоленки на Васильевском острове собиралась компания «Плаза Лотос Групп» совместно с «MASTER Девелопмент». Под проект город предоставил два симметричных участка площадью по 1,1 га по обеим сторонам реки.

Решение вызвало активные протесты градозащитников и местных жителей, которые последние три года добивались присвоения участку «зеленого» статуса и благоустройства территории.

В начале декабря вице-губернатор Игорь Албин сообщил о готовности инвестора рассмотреть для строительства другой участок. А глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк не исключала расторжения договора об аренде, в случае если подозрения василеостровцев оправданы и застройщик действительно хочет под видом гостиницы возвести апарт.

Тем не менее парламент Петербурга во время рассмотрения правок к законам о зеленых насаждениях общего пользования и Генплане отказался присвоить территории рекреационный статус. Однако уже неделю спустя фракция «Единая Россия» внесла, а ЗакС принял в первом чтении законопроект о включении участков в ЗНОП.

"Предупреждение в отношении проекта гостиницы в устье Смоленки не свидетельствует о наличии правонарушения со стороны инвестора. Присвоение статуса стратегического инвестора проводилось с соблюдением всех процедур, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга №742-136 «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга» от 19.11.2008", – сообщила по этому поводу пресс-служба Plaza Lotus Group.