Медведев назначил нового главу Росприроднадзора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением назначил Светлану Радионову новым главой Росприроднадзора. Документ опубликован пресс-службой правительства 25 декабря.

«Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив ее от занимаемой должности», — говорится в тексте распоряжения.

Радионова с ноября 2010 года была заместителем главы Ростехнадзора.

Ранее, в июле 2018 года, Медведев освободил Артема Сидорова от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии России – руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по его просьбе. Он возглавлял службу с 2015 года.