На Украине нашли виновника проблем в экономике. И это не Россия

Депутат Верховной рады и потенциальный кандидат в президенты Украины призвал «выгнать Международный валютный фонд из страны», так как именно МВФ якобы виновен в высоком уровне коррупции.

«Первое — нам нужно выгнать МВФ из страны. <...> Они поставили нас на первое место в мире по уровню коррупции — и бесконечно дают деньги самой коррумпированной структуре в мире», – рассказал в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

По его словам, Украине потребуется примерно год, чтобы восстановиться от политики МВФ, сотрудников которого бывший кандидат в президенты назвал «недоумками». При этом Рабинович подчеркнул, что властям необходимо пойти на «непопулярные, сложные вещи» для восстановления украинской экономики.

«Если хотите, то поблагодарить их [МВФ] за помощь», – резюмировал депутат.

Напомним, что 18 декабря Международный валютный фонд выделил 3,9 миллиарда долларов постсоветской республике.

Президентские выборы на Украине пока официально не назначены, но должны пройти 31 марта 2019 года.