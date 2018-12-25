Федеральные чиновники вновь получили «корзинки от Сечина»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин остаётся верен традициям. В этом году он снова отправил федеральным чиновникам корзинки с колбасными изделиями из дичи под маркой «От Иваныча».

Об этом 25 декабря изданию The Bell рассказали сразу несколько источников, получивших подарок, который за год успел стать мемом. В корзине помимо колбас и паштетов есть мандарины и вино.

Напомним, «корзинка от Иваныча» стала причиной помещения экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в колонию строгого режима под Тверью, куда его на 8 лет отправил Мосгорсуд.

Игорь Сечин дарит чиновникам дичь давно. Колбасу, вероятно, готовят в одной из столичных столовых «Роснефти». Глава корпорации очень любит охотиться, но мясо убитых животных самостоятельно употребить не в силах, так что трофеи частично отправляются на переработку, после чего оказываются на столах сильных мира сего. Не всегда в корзинке Сечина лежит только мясо. В презенте Алексея Улюкаева, например, оказались два миллиона долларов, меченных специальным составом.