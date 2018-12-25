Елочка, держись. Как политики, звезды и люди в погонах начали поздравлять страну с наступающим

Сезон новогодних поздравлений открыт. Политики и звезды начали постить видео с елочкой и шампанским. Некоторые ролики выглядят очень странно. А некоторые — так, что мы даже процитировать не имеем права.

кадр из видео//instagram.com/shnurovs

Пока самое топовое видеопоздравление записала и выложила у себя в Твиттере Наталья Поклонская. Год у Натальи Владимировны выдался неплохой: она вышла замуж и громко выступила против пенсионной реформы. В кадре мы наблюдаем женщину, у которой все хорошо: обручальное кольцо на пальце, норка на плечах, бокал с шампанским в руке.

Но самое главное — конь. Именно конь делает сорок секунд незатейливого видео поводом для самых разнообразных эмоций. Сразу видно — в работу взяли не какую-нибудь покатушечную лошадку с детского утренника. «Трудности, которые мы прошли вместе, нас делают крепче и сильнее», – говорит Поклонская, и конь немедленно пытается выйти из кадра не передом, так задом. Завершается поздравление с ноткой тревожного пророчества: «Пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро». Если все сбудется именно так, вы только представьте себе, как тесно будет в рядах пехоты.

Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! pic.twitter.com/25kNhnLiYe — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) December 25, 2018

Серебряная медаль за создание новогоднего настроения — у Росгвардии. Ансамбль Росгвардии поет. Причем непривычно высокими голосами. Все очень нежно и лампово. Для видео выбрана композиция «Last Christmas» британского происхождения. Все происходит на катке у стен Кремля. Судя по всему, участок для съемок никак специальным образом не огораживали. Парадные мундиры, учитывая специфику контекста, выглядят как декорации к «Щелкунчику». Действие тянут на себе два солиста, а хор, судя по картинке, просто отрывается. Комментарии к видео зачем-то отключены.

Неплохо выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он зажег главную елку Грозного, исполинским конусом возвышающуюся над площадью, словами «Елочка, гори! Ахмат — сила!». В видеоролике можно увидеть, как выглядят Дед Мороз и Снегурочка в Чечне и как простые прохожие на улицах города благодарят Рамзана Ахматовича за то, как преобразился Грозный: на улицах никто не пьет и не курит.

В Петербурге главную елку зажигали тоже весело. Главный Дед Мороз страны в красной шубе и врио Беглов, одетый с ног до головы в черное, уговаривали елочку зажечься на раз-два-три. Елочка не загоралась, потому что кричали недружно. «А ну-ка, посмотрели по сторонам, кто там отмалчивается?» – возмутился Дед Мороз. Оказалось, отмалчивалась Снегурочка. Угадайте, кто ее разоблачил и заставил говорить?

Вообще, Деду Морозу в эти дни не позавидуешь с его физическими и моральными нагрузками. Возможно, когда он стоял на Дворцовой площади, под шубой у него скрывался камуфляжный экзоскелет, которым дедушку поздравили на днях на Останкинской телебашне.

Фото: предоставлено госкорпорацией "Ростех"

А Минобороны России в качестве поздравления решило не делать ролик, а опубликовать фотокалендарь с многообещающими комментариями. На январской странице ракетный комплекс «Тополь» уезжает вдаль по заснеженному лесу, а надпись гласит: «Доставка грузов в любую точку мира».

Июльская картинка тоже ничего: открытый люк шахтной пусковой установки назван «суровой российской электровафельницей».

В преддверии года земляной свиньи отметился в «Инстаграме» и Сергей Шнуров. Он спел песенку, судя по всему, для Дедушки Мороза. Но мы не можем ее процитировать, поэтому ограничимся скриншотом — мальчик Сережа исполнил свой номер в маскарадном костюме.

Фото: скриншот/instagram.com/shnurovs

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"