Прокуратура в Петербурге проиграла очередной суд присяжных. Они оправдали обвиняемого в создании преступного сообщества

Очередной процесс с участием присяжных заседателей в Санкт-Петербургском городском суде закончился оправданием фигуранта по самой тяжкой вмененной статье. Прокуратура не смогла доказать виновность Бориса Богданова в создании преступного сообщества.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 25 декабря в горсуде огласили вердикт по делу черных риелторов. Богданову вменялись статьи 210 УК (создание преступного сообщества), 159 УК (особо крупное мошенничество), 126 УК (похищение).

По версии обвинения, его группа с 2005-го по 2007 год похитила семь квартир, переписывая недвижимость социально неблагополучных граждан на себя. Богданов выбрал суд присяжных и не прогадал. Коллегию не устроили доказательства прокуратуры. Подсудимый оправдан по делу о создании преступного сообщества и эпизоду с похищением. Из семи случаев мошенничеств в вердикте устояли только четыре.

В октябре 2018 года присяжные в горсуде оправдали Александра Курьякова по прозвищу Лось, которого следствие и прокуратура считали лицом, занимавшим высшую ступень в преступной иерархии. Бандитизм и убийства присяжные тоже сочли недоказанными. Курьякова признали виновным только в поставке наркотиков и приговорили к девяти годам. Шесть из них он уже отсидел под стражей и может претендовать на условно-досрочное освобождение. Вердиктом присяжных восемь из десяти подсудимых по делу Курьякова были оправданы полностью.

В том же октябре прокуратура Петербурга добилась еще одного оправдательного вердикта – по делу о наркотиках из Доминиканы. Все четверо подсудимых были полностью оправданы, присяжным не предоставили ни одного весомого доказательствах их вины.