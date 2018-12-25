Смольный открыл движение по Финляндской улице. Теперь до Крестов будет удобнее добираться

В Петербурге открылось движение транспорта по Финляндской улице на участке от Софийской до Советского бульвара. Протяженность отрезка составляет почти 4,5 км, сообщает 25 декабря комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

«Данный объект очень важен для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети Колпинского района, где расположено 6 промышленных зон, а численность населения составляет около 190 тыс. человек. Финляндская улица разгрузит существующие Колпинское шоссе и проспект Ленина и будет служить их дублером. На новый участок дороги будет перенаправлена существенная часть транспортных потоков, связанных с обслуживанием промышленной зоны «Ижорских заводов». Кроме этого, новый участок Финляндской улицы позволит увести потоки большегрузного транспорта в обход жилых кварталов, что, несомненно, оздоровит транспортную ситуации на въезде (выезде) в Колпино», – заявили в КРТИ.

Строительные работы завершены не полностью. По контракту за 2,4 млрд рублей пробивкой Финляндской улицы занимается компания «Орион Плюс». Выполнить все работы подрядчик должен к августу 2019 года. На данный момент на дороге пока нет разметки, а также не закончены работы по благоустройству. Кроме того, по данным «Фонтанки», в ближайшие дни должен открыться трехкилометровый участок Оборонной улицы от Вознесенского шоссе до въезда на территорию следственного изолятора Кресты.

Колпино – крупный город в составе Петербурга. Выбраться из него утром и попасть туда вечером – проблема. Выезда фактически только три: через посёлок Понтонный и Металлострой с постоянными пробками на Петрозаводском шоссе, а также по Колпинскому шоссе к Софийской улице и Московскому шоссе. Выезд через посёлок Тельмана ведёт в сторону Ленобласти, на то же забитое пробками Московское шоссе.

Характерно, например, как проблемы со светофором на перекрёстке Колпинского шоссе и дороги на КСМ в ноябре вызвали транспортный коллапс. Выезд из Колпино занимал несколько часов, пробки были даже во дворах, и это продолжалось несколько дней.

Местные жители в соцсетях радуются, что с открытием Финляндской пробок на Колпинском шоссе перед пересечением с Софийской станет меньше, но опасаются, что заторы просто переместятся ближе к Петербургу.