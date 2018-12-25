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Власть
25.12.2018 15:32
Печать

Часы на 163 млн рублей, псарня на 30 собак и незадекларированная недвижимость. Навальный рассказал о радостях жизни сенатора Клишаса

Автору законопроекта о «суверенном Интернете» в России не чужд роскошный стиль жизни. Недвижимость в Швейцарии, одна из самых больших резиденций в Подмосковье, псарня и коллекция часов на 163 млн рублей украшают будни главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Расследование о имуществе сенатора опубликовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 25 декабря.

Ещё в 2014 году ФБК выяснил, что у Андрея Клишаса есть трехуровневый дом с парковкой и бассейном на швейцарском озере Лаго Маджоре. Однако вкусить блага виллы политик в полней мере не может, так как числится в санкционных списках Евросоюза.

Сенатор не отличается скромной жизнью и на родине. Швейцарские красоты заменяет шикарными особняками в российских границах. По данным ФБК, Клишас в 2003 году приобрёл участок в поселке Горки-2 на Рублёвке площадью 8 400 квадратных метров. При этом в декларацию сенатора попала лишь меньшая часть территории, остальная земля по бумагам принадлежит ТСЖ. 

В усадьбе оборудована псарня для 30 собак.

«Он [Клишас] вообще собак в отличие от граждан России любит очень сильно. Прямо помешан на них (и это мягко сказано). Дома у него настоящий питомник, он возглавляет кинологические федерации, судит соревнования и даже выпускает журнал про такс», — говорится в материале, опубликованном на сайте ФБК. 

У политика, по утверждению Навального, также есть участок площадью 1,3 гектара на Пестовском водохранилище на севере Москвы и участок в 7,5 гектара в Истринском районе. Землю в Истринском районе Клишас приобрел, по данным ФБК, у компании «Русская традиция», которая зарегистрирована на виргинский офшор. На эту же компанию зарегистрирован автомобиль Maybach за 12 миллионов рублей. Иномарка получила 100 штрафов за нарушение правил дорожного движения в том же районе Москвы, где располагается Совет Федерации. 

Также в расследовании рассказывается о коллекции часов Клишаса стоимостью якобы 163 миллиона рублей. Самый дорогой экземпляр оценили в 32 миллиона рублей. 

Андрей Клишас стал сенатором в 2012 году. Он выступил одним из авторов законопроекта об автономном российском Интернете, также вместе с коллегами внёс поправки, которые вводят ответственность за «явное неуважение» к государству и обществу в Сети. Подробные комментарии Андрея Клишаса и его соавтора, депутата Дмитрия Вяткина, читайте в материале «Это невозможно использовать для «охоты на ведьм».

 

 

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