Автобусом, троллейбусом, трамваем, в метро. Стало известно, как поедет петербургский транспорт в новогоднюю ночь

Все виды общественного транспорта в Петербурге в ночь на 1 января будут работать без перерыва, а количество автобусных маршрутов в этом году увеличат втрое — с 10 до 30.

Как сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс» 25 декабря, с полуночи 31 декабря автобусы пустят по маршрутам № 2, 8, 12, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 158, 161, 169А, 180, 187, 190, 196, 198, 200, 327, 328, 375, 397. Возить горожан и гостей города они будут до шести утра 1 января с интервалом движения в 30 минут.

Также в новогоднюю ночь пассажиры не останутся без электротранспорта, сообщают в ГУП «Горэлектротранс». Так же с полуночи до шести утра поедут троллейбусы:

№2: «Ул. Шаврова — Глухарская ул.»;

№14: «Река Оккервиль — пл. Александра Невского»;

№31: «Северный пр. — пр. Добролюбова»;

№37: «Ул. Пионерстроя — станция метро «Проспект Ветеранов»».

Трамваи будут курсировать по семи маршрутам:

№16: «Карбюраторный завод — пл. Стачек»;

№27: «Станция метро "Рыбацкое"» — река Оккервиль»;

№29: «Мясокомбинат — Трамвайный парк №1»;

№43: «Станция метро «Купчино» — Московские ворота»;

№55: «Придорожная аллея — ул. Шаврова»;

№60: «Завод «Северная верфь» — ул. Пограничника Гарькавого»;

№100: «Придорожная аллея – станция Ручьи».

Своих пассажиров традиционно будет ждать подземка. Правда, на ряде станций открытым оставят по одному из двух вестибюлей. www.fontanka.ru/2018/12/14/033/