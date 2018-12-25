Компания Л1: ЖК «Маршал» получил заключение УГСН

Компания Л1

21 декабря 2018 года Компания Л1 получила заключение Управления государственного строительного надзора по ЖК «Маршал» о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Площадь многосекционного дома переменной, от 16 до 17 этажей, высотности составляет более 95 тысяч квадратных метров. Здесь представлены 1472 квартиры от одной до трех комнат, а также коммерческие помещения и два паркинга – подземный и надземный – на 348 машино-мест.

Руководитель Компании Л1 Павел Андреев: «ЖК «Маршал» – один из самых популярных у покупателей наших проектов. Поэтому для нас было важно построить его точно в срок. В текущем году у нас рекордный показатель по заселению – 177,5 тысяч кв.м. А в следующем в свои дома въедут и новоселы ЖК «Маршал». И мы не собираемся останавливаться на достигнутом».

Справка:

Жилой комплекс комфорт-класса «Маршал» находится на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского, недалеко от станции метро «Лесная».

В августе 2018 года Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил ЖК «Маршал» адрес: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.117, стр.1.

Вниманию покупателей представлен широкий ассортимент квартир: от студий до трехкомнатных. В продаже есть и супериалы: квартиры со свободной планировкой, среди которых 44-метровые студии с 2-3 окнами.

ЖК «Маршал» – застройщик ООО «Верона Менеджмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-marshal/dokumenty