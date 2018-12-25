Смольный планирует выставить Кузнечный и Московский рынки на торги. Среди возможных интересантов Ginza Project

Смольный планирует провести конкурсы на право управлять Кузнечным и Московским рынками в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил 25 декабря в ходе пресс-конференции Фонда имущества заместитель главы комитета имущественных отношений Смольного Александр Герман.

По его словам, бизнес уже проявил интерес к данным объектам. К примеру, участие в торгах по Кузнечному рынку рассматривает ресторанная группа Ginza Project. В самой компании на момент публикации не ответили на соответствующий запрос «Фонтанки».

Изначально торги по Кузнечному рынку планировалось провести в начале 2017 года, но потом Смольный отказался от этого плана и сообщил, что поиском нового хозяина будет заниматься комитет по инвестициям по модели концессионного соглашения.

Напомним, о необходимости реконцепции городских рынков Смольный объявил в мае 2017 года. По мнению чиновников, торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а потребитель вместо фермерской продукции зачастую получает ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой. После этого КИО начал последовательно расторгать договоры с операторами рынков и вести тяжбы с их операторами. В конце 2017 года Кузнечный рынок перешел под управление подведомственного учреждения комитета — Агентства по развитию имущественного комплекса. Смольный также судится с «Московским рынком»: до принятия окончательного решения на объект наложены обеспечительные меры. Решение по Мальцевскому рынку в пользу комитета отправлено на пересмотр.