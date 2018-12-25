"Urbi et Orbi". Папа Римский в рождественской проповеди осудил жадность и призвал к братству народов

Папа Римский Франциск провел традиционную проповедь по случаю Рождества Христова, которое католики празднуют 25 декабря. В этом году обращение понтифика во многом было посвящено нестяжательству, сообщает Vatican News.

В базилике Святого Петра в Ватикане перед тысячами верующих он сосредоточился в своей проповеди на символизме места, где родился Иисус. Прежде всего отметил, что "Вифлеем" означает "дом хлеба".

"Господь знает, что мы нуждаемся в пище для того, чтобы жить, но знает также, что пища мира не удовлетворяет сердце", – сказал понтифик, а затем добавил, что один из первородных грехов также связан с принятием еды – запретного плода.

"Человек стал жадным и ненасытным. Владеть, наполниться вещами становится для многих смыслом жизни. Ненасытная жадность пронизывает человеческую историю вплоть до парадокса настоящего, когда незначительное количество людей роскошно пирует, а у многих нет хлеба, чтобы жить", – подытожил он последствия указанного греха и призвал людей в развитых странах жить более простой и менее материалистичной жизнью.

Папа Римский напомнил, что Иисус Христос родился в нищете в конюшне, и это, по его мнению, должно каждого заставить задуматься о смысле жизни.

"Перед яслями понимаем, что жизнь насыщают не блага, а любовь; не прожорливость, но милосердная любовь; не переизбыток, чтобы им кичиться, а простота, которую следует беречь", – подчеркнул он, добавив, что рождение Христа указывало на новый способ жить "не путем пожирания и накопления, а путем обмена и раздачи".

Также понтифик пожелал верующим братства и призвал к миру на Украине, в Сирии, на Святой земле и других конфликтных регионах.

"Каков универсальный сигнал Рождества? Что Бог – добрый отец, а мы все – братья. Эта истина лежит в основе христианского видения человечества. Без братства, которое дал нам Иисус Христос, нашим усилиям ради более справедливого мира не будет хватить воздуха, а даже самые лучшие проекты рискуют стать оболочками без души. Поэтому мое пожелание на Рождество – это пожелание братства: братства между людьми каждой нации и культуры; братства между людьми различных идей, но способных уважать и слушать друг друга; братства между верующими разных религий", – сказал папа Франциск.

В конце проповеди понтифик произнес традиционное рождественское благословение "Городу и миру" (Urbi et Orbi).