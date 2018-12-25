Число жертв цунами в Индонезии выросло до 429 человек. Еще 154 пропали без вести

Число жертв индонезийского цунами увеличилось до 429 человек. Кроме того, 1485 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает местное агентство Detik 25 декабря, ещё 154 человека значатся пропавшими без вести. Наводнение вынудило покинуть дома более 16 тысяч жителей. Свыше 900 зданий повреждены. Сообщений о том, что среди пострадавших и погибших есть россияне, нет.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра, в ночь на 23 декабря. По мнению учёных, волну столь разрушительной силы спровоцировали мощный прилив и местный вулкан Анак-Кракатау, запустивший при извержении подводный оползень.

Напомним, в первый день после извержения власти сообщали о 168 погибших.

В сентябре 2018 года землетрясение на острове Сулавеси и цунами унесли жизни более двух тысяч человек. Ущерб составил 911 миллионов долларов.