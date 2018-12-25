Аварийные квартиры набрали популярность. Городу удалось продать почти 200 таких объектов

Более половины объектов недвижимости, которые от лица Петербурга в 2018 году продал фонд имущества, — аварийные квартиры. По ряду объектов покупатели готовы платить со значительным превышением. Об этом 25 декабря рассказал на презентации итогов работы генеральный директор фонда имущества Денис Мартюшев.

Фонд смог реализовать почти 350 из 506 выставленных на продажу объектов. Среди купленных более 55% приходится на аварийные квартиры. На втором месте — встроенные помещения (аренда и собственность), 29,1%. На третьем — здания (10%).

Торговля принадлежащими городу аварийными квартирами, в частности расселенными в свое время коммуналками, набирает обороты. Если в 2016 году таких объектов было всего 67, а их общая площадь составляла 5,9 тысячи кв. м, то в 2018 году фонд реализовал 193 квартиры в сумме на 12,6 тысячи кв. м.

Новые собственники получают недвижимость на инвестиционных условиях — они обязаны в течение определенного времени, обычно 2 – 3 лет, восстановить жилье.

Подобные предложения пользуются популярностью. К примеру, коэффициент превышения при продаже трех квартир в Кузнечном переулке, 19-21, по итогам торгов составил 1,64. Цена продажи колебалась от 62,7 до 67,8 тысячи рублей за «квадрат».

В среднем крупные квартирные лоты от 1000 квадратных метров уходили с молотка по цене 20 – 25 тысяч рублей за квадрат. Небольшие лоты или единичные объекты — по 40 – 45 тысяч за кв. м.

Как отметил Мартюшев, средства, которые поступают в городскую казну от деятельности фонда, составляют порядка четверти от того, что перечисляет в бюджет комитет имущественных отношений. Согласно заданию, фонд за год должен был принести городу 5,9 млрд рублей. План перевыполнили на 112%, обогатив Петербург на 6,6 млрд рублей.