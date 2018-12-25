Медведев расширил санкции против Украины

Российское правительство расширило санкционный список из украинских граждан и фирм, чье присутствие в РФ ограничено. Детали пока неизвестны, перечень и ранее превышал 300 фамилий.

Новость днем 25 декабря сообщил лично Дмитрий Медведев.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов Российского государства, компаний и граждан России», – написан он в Twitter.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов Российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.

Напомним, 1 ноября Москва ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В список попали глава МВД страны Арсен Аваков, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, сын президента страны Алексей Порошенко и многие другие. В кабмине заявили, что при отмене Киевом антироссийских ограничений готовы немедленно отказаться и от своих контрсанкций.

При этом, как ранее сообщала «Фонтанка», в перечень персон нон-грата попал галерист, президент Ассоциации деятелей современного искусства Украины Евгений Карась. Его, очевидно, перепутали с тезкой — националистом Евгением Карасем. У двух мужчин отличаются только отчества.