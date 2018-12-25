Свалка интересов. Девелоперы хотят срыть мусорный курган на Оптиков и построить жилье. Промышленники ждут конфликта

Под руинами прежней версии генплана обнаружились интересные для Приморского района новости: в жилую и общественно-деловую застройку перевели участки на пересечении Оптиков и Яхтенной, сейчас там технопарк с барочным дворцом и 15 лет как присыпанная свалка.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Промышленники говорят, что специально уходили подальше от жилых кварталов в производственную зону, однако их нагнали и здесь. А из чего именно состоит мусорный холм, пока никто толком не знает.

От технопарка до жилья

Изменения в генплане относятся к территории между Яхтенной, Мебельной, улицей Оптиков и Планерной. Сверху это трапеция, разделенная вертикалью на две части. В левой — засыпанная несколько лет назад приморская свалка, в правой — переехавшая сюда с Карповки производственная площадка «Ленполиграфмаша».

Фото: коллаж/"Фонтанка.ру"/Яндекс.Карты

Но это не все. С юга к заводу подступает участок в 7,5 га, принадлежащий ООО «Европа», дочерней компании ГК «Арсенал-недвижимость». Здесь возвышается барочное, будто не отсюда, здание, остро напоминающее Воронцовский дворец. А через Полиграфмашевский проезд, между мусорным терриконом и Мебельной улицей, есть еще один участок, собственник – компания «Мандарин».

ГК «Арсенал-недвижимость» основана в 1997 году, первый жилой дом в Петербурге построила на проспекте Королева в 1997-м. С тех пор реализовала несколько проектов, в том числе ЖК «Девяткино», а также кварталы на бульваре Менделеева, Арсенальной улице и Богатырском проспекте. Как говорится на сайте компании, всего покупателям передано порядка 10 тысяч квартир, сейчас ведется строительство пяти кварталов, или 14 домов. Гендиректором компании с 2017 года является Арсений Лаптев, сын ее основателя и главного собственника Виктора Лаптева. Чтобы несколько сократить количество действующих лиц, стоит отметить, что Арсений Лаптев, по данным СПАРК, является и директором упомянутой компании «Мандарин».

ООО «Европа» свой участок получило в 2010 году, причем целевым назначением, именно под технопарк. В инвестусловиях прописана арендная плата в 16,3 млн рублей, а также обязанность вывезти зараженный грунт перед стройкой; в ценах 2010 года — на 13,8 млн рублей, в ценах 2011-го — почти на 100 млн, всего вывезли почти 300 тыс. м3. Предполагалось, что здесь появятся научно-исследовательские лаборатории, экспериментально-опытные цеха для наукоемкого, инновационного производства и здание офисного назначения.

С последним все вроде бы срослось: желтый дворец в духе Растрелли — это бизнес-центр «Приморский дворец» с вертолетной площадкой, фитнес-залом, отделкой из итальянского мрамора и фонтаном. Помимо этого, на участке еще три ангара. Директор ГК «Арсенал-недвижимость» компании Андрей Смирнов сообщил «Фонтанке», что именно эти строения и образуют технопарк. Под какое конкретно производство арендуются площади во дворце и в ангарах, рассказывать он не стал, сказав, что это закрытая информация. Не совсем: по адресам видно, что там находится, в частности, шоурум и производство мебельной фабрики, шиномонтаж и автотюнинг, продажа и ремонт сварочного оборудования. В перечне технопарков на сайте комитета по инвестициям этот участок не значится.

Что район ожидают перемены, стало понятно давно. Год назад «Мандарин» ни с того ни с сего предложил комиссии по землепользованию рассмотреть повышение предельной высоты застройки на своем участке с 21 до 82 метров. Затем ГК «Арсенал-недвижимость» сообщила, что намерена вместе с «Мандарином» реализовать в этом районе на площади 10,6 гектара крупный строительный проект — деловая и жилая застройка, спортивные объекты, школа, детсад. В качестве аргумента представители компании заявляли, что жилые массивы обступили только народившийся технопарк, что затруднило логистику и сделало его эксплуатацию нецелесообразной.

Для того чтобы поверх технопарка построить жилые комплексы, как нетрудно догадаться, нужно было внести изменения в генплан. Участок «Мандарина» принадлежал к функциональной зоне общественно-деловой застройки и объектов инженерной инфраструктуры (ПД). Участок ООО «Европа» – к зоне производственного, транспортного, транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры (Д). Поправки в генплан подразумевали, что оба участка переводятся в 3ЖД — зону среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной жилой застройки с включением объектов общественно-деловой.

Бык и Юпитер генплана

В сентябре показалось, что тему закрыли: комиссия по рассмотрению поправок в генплан отклонила заявку на перевод земель. Участники заседания вспоминают, что против выступали в том числе представители комитета по промышленной политике и инновациям. Оно и понятно: участок «Европы» расположен в границах Северо-Западной производственной зоны площадью более 250 га, на нее у профильного комитета были свои планы. Из последнего – завод упаковки «Таурас-Феникс». Появление посреди промышленных территорий жилого комплекса и необходимость как-то согласовывать его с санитарно-защитными зонами — лишняя головная боль.

Тем не менее в огромном массиве поправок в генплан можно утаить не одно шило, так что изменение категорий земель прокатилось по трем чтениям и счастливо добралось до подписи главы города. В комитете по промышленной политике не стали повторять свои сентябрьские возражения. Однако глава ведомства Максим Мейксин отметил, что удивлен таким переводом и что если бы за последние несколько лет были удовлетворены все заявки на перевод промышленных земель, то промышленности в городе не осталось и где бы тогда работали 350 тысяч человек – непонятно.

Есть и другие удивленные — тот самый «Ленполиграфмаш». Предприятие 8 лет назад переехало с Карповки на Оптиков, потратив миллиард своих денег. Вывод предприятий из центральных районов города тогда был объявлен задачей городского масштаба, однако на практике переехать в промышленные районы решились немногие. Сейчас на Петроградской стороне остались технопарк и квартал «Ленполиграфмаша», а также «мозги» предприятия, вроде конструкторских подразделений и бухгалтерии. Сам завод переместился к ЗСД.

Как рассказал «Фонтанке» президент – генеральный конструктор предприятия Кирилл Соловейчик, возможность появления жилья прямо у цехов «Полиграфмаша» – это проблема. «Горожане вполне справедливо не хотят жить рядом с заводами, – говорит он. — Мы, собственно, поэтому и переехали в производственную зону, где никаких жилых кварталов не предусматривалось. А сейчас выясняется, что рядом все равно хотят построить многоэтажки. Это неизбежно приведет к тому, что появятся недовольные, хотя у нас и неопасное производство. Я уж не говорю о том, что участок «Европы» попадает в санитарно-защитную зону нашего предприятия».

«В соответствии с заявленными видами деятельности у «Полиграфмаша» минимальная санитарно-защитная зона, от 50 метров, – говорит Андрей Смирнов. – Там не чисто промышленная территория, по генплану это зона ПД, производственно-деловая. К тому же защитная зона может быть сокращена, а в случае с данным предприятием – до нуля». Барочный бизнес-центр, по его словам, предполагается переделать в школу, а ангары снести под новые объекты.

Неожиданным заочным арбитром в этом споре 25 декабря выступил врио губернатора Александр Беглов, который, напомним, сам и подписал поправки в генплан. На заседании правительства он высказал обеспокоенность тем, как много промышленных и сельскохозяйственных земель переводится под жилищное строительство. «Так Петербург превратится в город-музей и спальный город, – посетовал глава города. – Нужно проанализировать наличие земель для промышленного производства, посчитать баланс трудовых ресурсов и необходимые рабочие места. Необходимо, чтобы у петербуржцев была возможность трудиться не только в сфере обслуживания». Чуть позже в споре с депутатом Максимом Резником Беглов заявил, что ждет помощи у парламентариев в проведении блокадного парада, «вместо того, чтобы переводить территории мясокомбината в зоны жилой застройки», намекая, видимо, на участки завода «Самсон», которые выкупила компания «Лидер групп». Но что не позволено хотя бы на словах быку (символ завода «Самсон»), то позволено Юпитеру в Приморском районе.

Свалка как скрытая угроза

Самая интригующая часть — это судьба самого мусорного террикона. До изменений в генплан он входил в категорию РР (объекты рекреационного назначения с включением объектов инженерной инфраструктуры), после — в Д (общественно-деловой застройки с включением объектов жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры). Проще говоря, ГК «Арсенал-недвижимость» предлагает вывезти мусорный холм и застроить территорию: предполагается многофункциональный центр, дата-центр, бульвар, школа, детсад, гостиница. Все расходы по исследованию и вывозу мусора компания берет на себя, это порядка 2 млрд рублей. Часть средств инвестор надеется привлечь за счет продажи квартир на участках «Европы» и «Мандарина», остальное — собственные средства и займы. По-хорошему, надо вывезти не только возвышающуюся часть кургана, но и срыть его подошву, которая уходит в глубину.

Сама приморcкая свалка эксплуатировалась с 1933 по 1977 год, занимала площадь более 100 га. Тогда на нее, по данным комитета по природопользованию, свозились строительные, бытовые и промышленные отходы, но и после официального закрытия поток мусора не иссякал. В 1993-м ее локализовали, площадь уменьшилась, а в 2001 – 2006-м мусор собрали в отдельный террикон, укрыли и законсервировали. Несколько лет на холме гуляли все желающие, а дети катались зимой с горки, затем территорию огородили. О том, что участки можно продать под застройку, говорилось еще в 2010 году. Затем террикон передали в ведение казенного учреждения «Мелиоративная система Санкт-Петербурга», оно подчиняется комитету по природопользованию, на различные замеры и содержание террикона каждый год уходит по несколько миллионов. Характерно, что летом интерес к свалке проявляла еще одна компания – «Золотая долина – Юг». Она предлагала создать здесь горнолыжный центр с пятью трассами. Однако в этом случае категорию земли изменили бы не на Д, а на Р3 (объекты отдыха, спорта, развлечений).

Сейчас холм занимает 12,4 га (260х 477м), это двухъярусная усеченная пирамида, покрытая травой высотой от 27,2 до 29,5 метра. По данным ГК «Арсенал-недвижимость», основная масса отходов — это строительный мусор и грунты со времен активной застройки Приморского района, есть бытовой мусор; к тому же сюда когда-то возило свои лампы предприятие ЛОМО. В комитете говорят, что промышленные и бытовые отходы перемешаны с песком и суглинком. По наблюдениям 2001 – 2003 годов более половины — это куски древесины, стволов деревьев, 21,8% – кирпич, камни, цемент, стекло, пластмасса, остальное – резина и металл с тряпьем, кожей и бумагой. В то же время на интернет-форумах вспоминают, как на свалку возили бракованные сигареты и рулоны фольги с табачных предприятий, кости животных, кинескопы, автопокрышки. Кроме того, памятна история компании «ЛенСпецСМУ», которая отказалась от участков на Оптиков, так как опасалась соседства с кладбищем батареек завода «Позитрон».

В 2008 году по заказу комитета по природопользованию было выполнено экологическое обследование грунтов террикона. Радиации не нашли; установили, что процесс гумификации в почве завершен и террикон безопасен для проживающего вблизи него населения, так как все загрязнители находятся в инертном состоянии.

В комитете по природопользованию «Фонтанке» пояснили, что актуальный состав отходов еще предстоит выяснить. Если речь будет идти о вывозе, то сначала проведут инженерно-экологические изыскания, разработают проект, а значит, и пройдет госэкспертиза. «Мы поддерживаем идею, что такие объекты должны быть убраны из города, а территория вовлечена в хозяйственный оборот, – говорит замглавы ведомства Александр Кучаев. – Тем более если это к тому же делается за счет инвестора, а не бюджета». В комитете по инвестициям были лаконичны: «Вопрос будет решен после рассмотрения возможности рекультивации данной территории».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»