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Общество
25.12.2018 14:50
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На цифровую экономику России потратят больше 1,8 трлн рублей

Более 1,8 триллиона рублей в течение пяти лет выделят в России на нацпрограмму по развитию цифровой экономики. Об этом 25 декабря рассказал  премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Предполагаемые объемы финансирования нацпрограммы по цифровой экономике на 2019-2024 годы превысят 1,8 триллиона рублей, из них более триллиона – это средства федерального бюджета», – сказал Медведев на заседании правительственной комиссии. Его слова приводит ТАСС. 

По убеждению Медведева, в России «нужно создать условия для внедрения современных технологий во всех отраслях». Работа будет идти по шести направлениям – федеральным проектам. Одним из таких проектов станет совершенствование правового регулирования цифровой среды. В ближайшие 5 лет на него потратят более 1,5 млрд рублей. 

«Нам нужна современная и гибкая правовая база, унифицированные требования по электронным операциям, по электронным документам, по хранению данных, понятные правила применения передовых технологий на финансовых рынках и в целом такое законодательство, которое не будет тормозить развитие, а создавать стимулы для внедрения цифровых технологий и их применения», – убежден председатель правительства.

Уделят внимание и созданию информационной инфраструктуры для цифровой экономики. На закупку оборудования до 2024 года уйдет 772 млрд рублей.

Третьим проектом станет обеспечение цифровой экономики квалифицированными кадрами. Предполагаемый объем финансирования – 143 млрд рублей. По словам Медведева, эти деньги «пойдут на подготовку специалистов, которые сегодня востребованы»: архитекторов и разработчиков информационных систем, аналитиков, специалистов по информационной безопасности, робототехники, людей, которые создают цифровую среду и обеспечивают внедрение цифры во все сферы. Число выпускников с ключевыми компетенциями цифровой экономики за шесть лет должно вырасти почти в четыре раза.

Еще один раздел – цифровые технологии (450 млрд рублей). Он будет направлен на то, чтобы российские IT-продукты пользовались спросом.

Отдельное внимание правительство хочет уделить информационной безопасности (более 30 млрд рублей). «Будем принимать меры, чтобы у нас свои сервисы рождались, которые могут гарантировать защиту персональных данных, защиту платежных систем», – пообещал Медведев. Он назвал кибервойны «вполне серьезной угрозой». 

Дмитрий Медведев пообещал, что в 2024 году россияне смогут получать 70% госуслуг в цифровой форме. Цифровому госуправлению будет посвящен отдельный проект (235 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что российским госкомпаниям предписали разработать четкий план перехода на отечественное программное обеспечение. На разработку плана им дали два месяца. 

 

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