«Там три резиновых лодки осталось». Власти Крыма не боятся украинских армии и флота

Глава полуострова прокомментировал информацию о том, что Украина якобы готовит провокацию с участием военных перед Новым годом.

«Уверен, что любому агрессору мы отпор дадим, тем более что наши пограничники почти весь украинский флот поставили на прикол, задержали как нарушителей. Там три резиновых лодки осталось», – цитирует 25 декабря Сергея Аксенова RT.

При этом он отметил, что понимает необходимость такого шага для украинских властей. «Цена вопроса высока — президентское кресло на Украине. Могут пойти на какие-то шаги, но уверен, что Крыму ничего не грозит», – заверил Аксенов.

Напомним, что в середине декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что «на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом». Его слова подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова, которая не исключила, что «в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям».