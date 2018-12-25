«Мерседес» сбил 80-летнего дедушку на регулируемом переходе в Стрельне

Пожилой мужчина серьезно пострадал под колесами иномарки в Петродворцовом районе Петербурга. ДТП произошло утром 25 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10:34 в Стрельне 46-летний водитель автомобиля Mercedes сбил 80-летнего мужчину. Наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и улицы Гоголя.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Накануне ГИБДД сообщала о двух серьезных ДТП с пешеходами. Оба произошли в Ленобласти вне пешеходных переходов и в темное время суток. Мужчина, сбитый во Всеволожском районе, погиб на месте, а женщина, попавшая под машину в Выборгском, скончалась в больнице.