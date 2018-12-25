18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -6
$ 68.89р
78.52р
22:00 26.12.2018
Расширенный поиск

Среда джаза с Давидом Голощекиным
26.12.2018 21:00
Печать

Joey DeFrancesco ‎– Plays Sinatra His Way

Joey DeFrancesco ‎– Plays Sinatra His Way

Американский джазовый органист, трубач и вокалист Джоуи Дефрансеско (Joey DeFrancesco) будет играть композиции из репертуара Френка Синатра (Frank Sinatra). Альбом выпущен лейблом HighNote в 2004 году. В записи принимали участие: Байрон Ландхэм (Byron Landham) – ударные, Мелвин Спаркс (Melvin Sparks) – гитара, Хьюстон Персон (Houston Person) – тенор саксофон и Джоуи Дефрансеско (Joey DeFrancesco) – Hammond B3.  

Подписаться на подкаст Давида Голощекина в iTunes

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор