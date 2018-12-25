Среда джаза с Давидом Голощекиным
Joey DeFrancesco – Plays Sinatra His Way
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Американский джазовый органист, трубач и вокалист Джоуи Дефрансеско (Joey DeFrancesco) будет играть композиции из репертуара Френка Синатра (Frank Sinatra). Альбом выпущен лейблом HighNote в 2004 году. В записи принимали участие: Байрон Ландхэм (Byron Landham) – ударные, Мелвин Спаркс (Melvin Sparks) – гитара, Хьюстон Персон (Houston Person) – тенор саксофон и Джоуи Дефрансеско (Joey DeFrancesco) – Hammond B3.
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