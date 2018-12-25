Смольный объявил дату запуска гигантской проекции иконы на Казанском соборе

Гигантская проекция иконы на куполе Казанского собора, анонсированная Смольным как изюминка новогоднего украшения города в этом году, будет запущена в четверг, 27 декабря, в 18 часов. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил председатель комитета по печати Петербурга Сергей Серезлеев.

Ранее он рассказывал, что изображение иконы Божьей Матери, транслируемое на купол с помощью шести мощных проекторов, дополнит традиционное украшение собора, состоящее из елки, вертепа и гирлянд на кустарниках и деревьях. Сопровождать демонстрацию будет специально записанный хор, который будет негромко звучать фоном.

Напомним, что Смольный в 2018 году ощутимо нарастил бюджет на новогодние и рождественские украшения и подготовил новинки: гирлянды и елки появились даже там, где их никогда не видели.