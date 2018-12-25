Дорожники обратились в полицию, чтобы предотвратить провал дороги под Петербургом

ГКУ «Ленавтодор» опасается разрушения региональной трассы Сойкино — Малая Ижора под Петербургом. Строительная компания – подрядчик «Ленэнерго» – незаконно сделала «прокол» для кабеля под трассой у деревни Кузнецы Ломоносовского района, а ослабление грунтового основания дороги может привести к провалам асфальта. Об этом «Фонтанке» сообщили 25 декабря в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

Ведущий специалист ГКУ «Ленавтодор» зафиксировал на объекте технику и потребовал остановить земляные работы. Однако рабочий, присутствовавший на месте, никаких пояснений не дал, как и контактов руководства.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

По поручению «Ленавтодора» обслуживающее дорогу ДРЭУ (Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление) обратилось в правоохранительные органы и направило официальную претензию ПАО «Ленэнерго» как к заказчику «прокола».

Любые работы в полосе отвода дорог обязательно должны быть согласованы c ГКУ «Ленавтодор» – балансодержателем трасс, для их проведения необходимо получать технические условия, отмечает пресс-служба комитета.