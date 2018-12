В Китае мужчина въехал в толпу на угнанном автобусе. 5 человек погибли, 20 получили ранения

Неизвестный мужчина угнал автобус в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, после чего направил его на пешеходов.

Об этом 25 декабря сообщает издание China Daily.

ЧП произошло в городском округе Лунъянь. В результате наезда погибло 5 человек, около 20 получили ранения. В Интернете распространяется информация, что одним из погибших был сотрудник правоохранительных органов.

Полицейским удалось задержать нападавшего. Видео, снятое сразу после нападения, а также кадры ареста попали в Сеть.

A man hijacked a bus and drove it into a crowd in China’s #Longyan, killing five people and injuring 21. This footage shot on the scene shows police officers pouncing on the alleged hijacker.pic.twitter.com/DYlOY2mpPz