Глава Роспотребнадзора: США хотели создать в Крыму биолабораторию, похожую на Центр Лугара в Грузии

Соединённые Штаты намеревались создать в Крыму биолабораторию по типу Центра Лугара в Грузии. Об этом 25 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как пишет «Газета.ru», Попова рассказала, что после присоединения Крыма к России там были найдены готовые к отправке ящики с биоматериалами. Также, по данным руководителя ведомства, на сегодняшний день на Украине работают 11 американских лабораторий. Все они, отметила Попова, модернизированы на средства Пентагона.

«В 2014 году, после присоединения Крыма к России и формирования службы на полуострове, на территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей», — сказала глава Роскомнадзора.

Анна Попова считает, что до присоединения Крыма к России вышеупомянутая лаборатория не была исследовательской, а использовалась как пункт сбора биоматериалов и последующей их отправки в Европу «по грантам».

В октябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в грузинском медицинском центре Лугара под видом лечения на местных жителях проверяли токсичный химпрепарат. Тогда Россия выразила уверенность, что США разрабатывает биологическое оружие против России.

В 2017 году Путин заявил, что кто-то целенаправленно собирает биоматериалы россиян. Позже зампред комитета СФ по обороне предположил, что это делается для разработки эффективного биологического оружия.