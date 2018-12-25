Песков о Telegram-каналах в Кремле: «Кто-то читает, кто-то не читает»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 декабря призвал не относиться серьезно к информации, публикуемой в Telegram-каналах.

«Кто-то читает, кто-то не читает», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, читают ли в Кремле Telegram-каналы.

«К этой информации нельзя серьезно относиться, это из области «шепотом друг другу на кухне», как это у нас, у русских, заведено. Конечно, серьезного отношения к этой информации быть не может», – добавил он.

Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг намерения ведомства потратить 20 миллиардов рублей на внедрение новой технологии блокировки мессенджера Telegram. Ранее об этих планах сообщили источники русской службы BBC.

«Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 млрд рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материалах BBC, мы не делали», – сказал он.