Машиноместо за полцены

ГК «КВС»

Только в декабре в ЖК «Кирилл и Дарья» при одновременной покупке 2-х машиномест, можно получить скидку 50%* на второе (меньшее по цене) место.

В жилом комплексе скоро начнется заселение, поэтому мест в подземном паркинге осталось немного, но выбрать есть из чего: для стандартных машин, для крупногабаритных, семейные машиноместа.

В помещениях подземного паркинга тепло, поэтому даже в холодную и ветреную погоду вам не придется переживать о своем комфорте.

Приобрести паркинг можно несколькими способами, в том числе в рассрочку от застройщика. Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать паркинг в ЖК «Кирилл и Дарья», определиться с наиболее удобной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

*Сроки предложения: с 25.12.2018г по 31.12.2018г., организатор акции: ООО «КВС-Юг», юр. адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, дом 20а, лит. А, офис 1, ИНН 7811523075. Подробнее об организаторе, порядке и сроках проведения акции можно узнать по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный)

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)