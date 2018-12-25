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Строительство
Публикуется на правах рекламы
25.12.2018 13:31
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Немецкий ламинат в квартирах от «КВС»

Немецкий ламинат в квартирах от «КВС»

ГК «КВС»

Хорошая новость для клиентов «КВС», приобретающих квартиры в строящихся жилых комплексах компании: ЖК «Ясно.Янино», ЖК «Новое Сертолово», ЖК «Крылья», ЖК «Кирилл и Дарья», Клубный дом G9, ЖК «Жили-Были», ЖК «Наутилус» – теперь для напольного покрытия будет использован ламинат европейского бренда Egger.

Egger – это ламинат с более высокими техническими характеристиками, необычайной крепостью, которая обусловлена его структурой, обеспечивающей материалу устойчивость и долговечность. Специальное многослойное защитное покрытие оберегает уложенный пол от различных механических, термических и химических повреждений, обеспечивая отличный внешний вид. Также немецкий ламинат Egger имеет хорошее звукопоглощение, благодаря чему звук шагов очень тихий.

Все квартиры компания «КВС» передает с полной чистовой отделкой, в которую входит помимо ламината: оклейка стен обоями нейтральных тонов, выполненная техникой горячего теснения, керамическая плитка – на стенах и на полу в санузлах. В санузлах устанавливается полный комплект сантехники европейского производства. Лаконичный дизайн позволит каждому владельцу квартиры реализовать свои индивидуальные предпочтения и оформить жилье на свой вкус.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)                         

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

 

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Немецкий ламинат в квартирах от «КВС»

Хорошая новость для клиентов «КВС», приобретающих квартиры в строящихся жилых комплексах компании: ЖК «Ясно.Янино», ЖК «Новое Сертолово», ЖК «Крылья», ЖК «Кирилл и Дарья», Клубный дом G9, ЖК «Жили-Были», ЖК «Наутилус» - теперь для напольного покрытия будет использован ламинат европейского бренда Egger.
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