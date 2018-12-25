Лететь в Петра из Петра. Общественная палата Петербурга предлагает оставить одно имя для Пулково и аэропорта Воронежа

Общественная палата Петербурга будет настаивать на признании окончательным результата первого этапа конкурса по наименованию аэропортов России, по итогам которого для воздушной гавани Северной столицы выбрали имя Петра Первого. Об этом «Фонтанке» рассказал председатель комитета ОП по культуре и СМИ Владимир Гронский 25 декабря.

Как отметил Гронский, в Общественную палату Петербурга поступило много жалоб от горожан, которых не устраивает сочетание фамилии писателя Достоевского и аэропорта Пулково. На недовольство указывают и многочисленные шутки в Интернете.

«У Достоевского специфический, мрачный, аналитический взгляд на город. Он, конечно, великий писатель, но трагичный... А Пётр Первый фигура для всех универсальная — и для тех, кто против переименования был в принципе. Против него не будет никто. А Достоевский вызывает много протестов — шуточных, ироничных и, я бы даже сказал, гадких. Фигура не та для названия аэропорта», — отметил Гронский.

Петербуржцы готовят обращение к коллегам из Общественной палаты России с просьбой признать итоговыми результаты первого тура голосования. В нём Пётр Первый победил в Северной столице и в Воронеже.

«Памятники Петру Великому стоят по всей России и за рубежом. И аэропорт в Воронеже может назваться Петром Великим... То есть фактически будет «LED Пулково Пётр Великий». Тут никакой путаницы в навигации не может быть в принципе», — сказал Гронский.

В январе федеральная Общественная палата рассмотрит итоги голосования по России и выйдет с предложениями к правительству, которое и примет окончательное решение.

Итоги первого этапа конкурса по наименованию российских аэропортов подвели вечером 4 декабря. В Петербурге уверенную победу одержал Пётр I, однако больше голосов этот претендент набрал в Воронеже. Таким образом, победителем в городе на Неве стал великий князь Александр Невский. Пулково пригласили во второй тур, где к Невскому добавили писателя Федора Достоевского и композитора Дмитрия Шостаковича. В итоге победу одержал Достоевский, он получил 40% голосов.