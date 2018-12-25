Далер Кузяев поможет «Зениту» вернуть чемпионство, а потом уедет играть в Европу

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Далер Кузяев оценил шанс команды завоевать чемпионский титул и рассказал о желании уехать играть в Европу.

«Не люблю загадывать, скажу только, что вся команда – футболисты, тренеры, административный и медицинский штаб – горит желанием вернуть чемпионский титул в Санкт-Петербург. Могу заверить болельщиков – мы приложим все силы, чтобы завоевать золотые медали!» — цитирует Кузяева Bobsoccer.

По словам футболиста, он все еще хочет попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов, но не все так просто. «Ничего не изменилось – я по-прежнему заинтересован в том, чтобы поиграть в европейском чемпионате. Но здесь надо всё рассматривать в комплексе: предложение для клуба, мою заинтересованность. Словом, много нюансов. На данный момент я игрок «Зенита», мне всё нравится, здесь всё на очень высоком уровне, я буду прикладывать все силы, чтобы помочь своей команде. А дальше посмотрим, что будет», – подчеркнул Кузяев.

Напомним, в последний раз «Зенит» становился чемпионом России в сезоне-2014/15. После 17 туров нынешнего розыгрыша первенства сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Кузяев, выступающий за клуб с 2017 года, принял участие в 16 матчах чемпионата, в которых записал на свой счёт 2 гола. На зимний перерыв петербургский клуб ушел лидером турнирной таблицы с отрывом в одно очко от идущего вторым «Краснодара». За два месяца команда из Петербурга растеряла преимущество в семь очков.